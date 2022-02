Unfall: Fahrer floh zu Fuß

Wie berichtet gab es am Freitag auf der B219 (Münsterdamm) einen Verkehrsunfall, bei dem ein 56- jähriger Grevener schwer verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem Pkw die Straße in Fahrtrichtung Münster. Auf Höhe der Zufahrt zum Krankenhaus kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines noch unbekannten Fahrzeugführers, der die B219 in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer mit mehreren Taschen zu Fuß in Richtung des Krankenhauses. Nach Angaben des 56-jährigen Mannes wurde der unbekannte Fahrzeugführer durch bisher namentlich nicht bekannte Zeugen fotografiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere die Zeugen, die mit dem Mobiltelefon an der Unfallstelle Fotos gefertigt haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven,

02571/ 928 44 55.