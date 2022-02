Unglaubliche Energie und Spritzigkeit

Zed Mitchell, mit bürgerlichem Namen Zlatko Manojlovic, zeigte sich am Freitag in der ausverkauften Kulturschmiede dem ersten Song des Abends folgend als wahrer „King of the Blues“.

Zed Mitchell, mit bürgerlichem Namen Zlatko Manojlovic, zeigte sich mit 71 Jahren am Freitag in der ausverkauften Kulturschmiede dem ersten Song des Abends folgend als wahrer „King of the Blues“. Mit dem in Greven bestens bekannten Bluesmusiker Toscho Todorovic von der Bluescompany ist er befreundet und solche „alteingesessenen“ Bluesmusiker muss man einfach live erleben.