Unruhiges Wochenende für die Feuerwehr

Die Feuerwehr Greven erlebte vom 10. bis zum 12. März ein unruhiges Wochenende. Insgesamt wurde die Feuerwehr Greven in diesem Zeitraum zu neun Einsätzen gerufen.

Am Freitag wurde die Feuerwehr um 13.43 Uhr durch eine automatische Brandmeldeanlage zu einem Gewerbebetrieb an die Otto-Lilienthal-Straße gerufen. Nach umfangreichen Erkundungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle ohne Hinweise auf ein Brandereignis an den Betreiber übergeben werden.

Noch auf der Rückfahrt von dieser Einsatzstelle wurde die Feuerwehr um 14.26 Uhr mit dem Stichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ auf die Autobahn 1 zwischen Greven und Münster-Nord gerufen. Vor Ort war es zu einem Unfall mit insgesamt fünf Fahrzeugen gekommen. Hierbei wurden zwei Personen schwer und sechs Personen leicht verletzt.

Die Feuerwehr unterstützte bei der Versorgung der verletzten Personen und sicherte die Einsatzstelle ab. Aufgrund der Anzahl der verletzten Personen wurde ein sogenannter „Massenanfall von Verletzten“ ausgerufen und eine erhöhte Anzahl von Einsatzkräfte zur Einsatzstelle beordert. Der Einsatz war für die Feuerwehr um 16:29 Uhr beendet. Aufgrund des starken Schneefalls und der in beide Richtungen gesperrten Autobahn kam es in der Stadt Greven und auch rundherum auf den Straßen zu einem Verkehrschaos, das sich nur langsam auflöste.

Um 18.10 Uhr wurde die Feuerwehr im Rahmen einer Amtshilfe alarmiert. In diesem Einsatz wurde die Feuerwehr unterstützend für die Polizei tätig. Nach geleisteter Hilfe konnte die Feuerwehr nach einer halben Stunde wieder einrücken. Aufgrund des einsetzenden Schneefalls und der damit verbundenen Last war ein Baum gegen 23.21 Uhr auf die Schützenstraße gefallen und lag quer über der kompletten Fahrbahn, sodass hier kein Durchkommen mehr möglich war. Die Feuerwehr zerlegte diesen Baum unter Zuhilfenahme von technischem Gerät und beseitigte das Hindern.

Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Greven um 2.39 Uhr erneut durch eine automatische Brandmeldeanlage zu einem Gewerbebetrieb alarmiert. Auch hier konnte nach einer umfangreichen Erkundung die Einsatzstelle an den Objekteigentümer übergeben werden.

Um 18.59 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mülltonnenbrand am Bahnhof alarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten das Feuer mit einem Kleinlöschgerät bekämpfen und ablöschen. Der Einsatz war für die sechs eingesetzten Einsatzkräfte nach einer halben Stunde beendet.

Sonntags war eine Ölspur im Bereich des Schiffahrter Damms in Höhe der Autobahnauffahrt Ursache für den Einsatz der Feuerwehr. Die zwölf eingesetzten Einsatzkräfte wurden um 13.18 Uhr alarmiert und streuten die rund einen Kilometer lange Ölspur ab.

Ergänzend wurde am Wochenende noch ein First-Responder-Einsatz bearbeitet sowie eine Tragehilfe zur Unterstützung des Rettungsdienstes geleistet.