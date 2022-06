„Uns sind keine Unfälle bekannt“

So machen es andere Städte: Wie Ibbenbüren mit Radfahrern in der Fußgängerzone umgeht

Greven/Ibbenbüren

Greven arbeitet an einer Verbesserung seines Radwegenetzes in der Innenstadt. Ibbenbüren wird seit Jahren als fahrrad-freundliche Stadt immer wieder ausgezeichnet. Was macht den Unterschied der beiden Städte aus? Unser Redaktionsmitglied Günter Benning sprach mit Uwe Manteuffel, dem Baudezernenten in Ibbenbüren.

Von Günter Benning