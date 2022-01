„Unsere Sternsinger haben eben Stil“

Mittlerweile regnet es ein bisschen. Vormittags war es kalt und trocken, jetzt ist es etwas wärmer, aber auch feuchter. Das kann Johanna aber nicht abhalten. Zusammen mit ihren zwei Freundinnen Mia und Emma geht sie zum nächsten Haus. Die Kinder richten noch einmal ihre Kronen, klingeln an der Tür und als geöffnet wird, begrüßen sie die Bewohner: „Wir kommen daher aus dem Morgenland…“.

Über 150 Kinder waren am vorletzten Wochenende und in den ersten Tagen der Woche in Reckenfeld, Greven, Bockholt-Guntrup, Schmedehausen und den zugehörigen Bauerschaften unterwegs.

Verkleidet als Heilige drei Könige zogen sie durch die Straßen und brachten den Menschen den Segen Gottes. Musste die Aktion im vergangen Jahr coronabedingt ausfallen, nahmen dieses Mal neben altgedienten Königinnen und Königen viele Erstkommunion- und Kindergartenkinder an der Aktion teil.

Dabei sammelten die Kinder unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ insgesamt 21.600,05 Euro Spenden. Kleinere Beträge werden in diesen Tagen von einzelnen Besuchern des Pfarrbüros abgegeben und erhöhen die Gesamtsumme.

Der Erlös wird über das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ an über 1800 Projekte weltweit verteilt. Damit sind die Sternsinger das größte Hilfsprojekt von Kindern für Kinder auf der Welt. Das gesammelte Geld aus Schmedehausen (2428,61 Euro) wird an die „Missioneras de Jesus verbo y victima“ in Peru geleitet, zu denen ein besonderes Verhältnis besteht. Die Schwestern bilden zum Beispiel Hebammen aus und nutzen das Geld für Medikamente für Ihre Arbeit in den Anden. Darüber hinaus wurden mehrere Kartons voll haltbarer Lebensmittel gesammelt, die an die Tafel gegeben werden können.

Pastoralreferent Tobias Busche ist von der großen Summe begeistert: „Es haben weniger Kinder mitgemacht, als in den letzten Jahren. Davon sind wir auch ausgegangen. Dass dann diese große Summe gesammelt wird, ist wirklich beeindruckend! Die Spendenbereitschaft ist sehr hoch.“

Selbstverständlich passten sich die Sternsinger der pandemischen Lage an. So trugen alle Gruppen einen Mund-Nasenschutz waren tagesaktuell getestet und die erwachsenen Begleitpersonen geimpft. Die Sammeldosen waren an langen Holzlatten befestigt, so dass auch die Spendenübergabe auf Abstand stattfinden konnte. „Unsere Sternsinger haben eben Stil“, schmunzelt Julia Brüggemann, die für die Aktion rechts der Ems verantwortlich ist. Karl Sabrowski aus Reckenfeld ergänzt: „Natürlich sind die Stäbe etwas unhandlich, aber sicher ist sicher!“

Auch Daniela Schulte Everding aus Schmedehausen ist zufrieden: 27 Kinder haben sich als Könige auf den Weg gemacht. „Es war eine gute Entscheidung, die Aktion durchzuführen. Die Kinder hatten Spaß und haben ihre Sache super gemacht.“

Die Pfarrei St. Martinus bedankt sich herzlich bei allen Spendern, Kindern und Begleitern für ihren großartigen Einsatz und freut sich darauf, auch im nächsten Jahr viele kleine Königinnen und Könige zu den Menschen zu schicken – um Segen zu bringen und Segen zu sein.