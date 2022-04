Urkunde, Abzeichen und eine Freikarte

Mal eben die Seepferdchen-Prüfung ablegen. Oder das Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold nach bestandener Prüfung bekommen. Einfach so, ohne Anmeldung: Das ist wieder am Samstag, 9. April, im Grevener Hallenbad von 14 bis 17 Uhr möglich – am Abzeichentag, den die Grevener Bäder erneut in Zusammenarbeit mit der DLRG Greven anbieten.

Der Abzeichentag richtet sich an alle Schwimmbegeisterten, die zeigen möchten, was sie können.

„Wir wollen allen die Chance geben, das fehlende Abzeichen unkompliziert zu erwerben“, erklärt Nadine Wilschewski von den Grevener Bädern. Das hat schon bei der Premiere im vergangenen September im Freibad gut funktioniert; der Abzeichentag soll deshalb zu einer festen Einrichtung werden.

An diesem Tag gilt: Einfach vorbeikommen und die Prüfung ablegen. Wer sich noch nicht ganz sicher ist, kann noch ein bisschen üben und bekommt dabei Hilfestellung vom Bäderteam und der DRLG. Dieses Angebot gilt für das Seepferdchen und das Abzeichen in Bronze und Silber. Nadine Wilschewski: „Wir üben mit den Kindern Tieftauchen, Streckentauchen und den Kopfsprung.“

Wer das Schwimmabzeichen in Gold machen möchte, sollte allerdings fit sein und die Anforderungen von vornherein erfüllen. „Zum Schwimmabzeichen in Gold gehört das Kraulschwimmen und das muss man intensiv üben, das können wir in der kurzen Zeit am Samstag nicht vermitteln“, so Nadine Wilschewski.

Der Abzeichentag am 9. April richtet sich an alle, die ein entsprechendes Abzeichen erwerben möchten. „Wir freuen uns auf viele Schwimmbegeisterte, die zeigen möchten, was sie können“, erklärt Nadine Wilschewski, „jeder ist willkommen.“

Wer am 9. April dabei sein möchte, zahlt den normalen Eintrittspreis. Für Urkunde und Abzeichen wird eine Gebühr von fünf Euro erhoben. Zum bestandenen Abzeichen gibt es übrigens noch als Geschenk eine Freikarte der Grevener Bäder, die im Hallen- oder im Freibad eingelöst werden kann. Der Abzeichentag lohnt sich also doppelt.

Und wer noch mehr Spaß am Schwimmen haben möchte, hat während dieser Öffnungszeiten des Hallenbades in den Osterferien dazu Gelegenheit:

Samstag, 9. April/Sonntag, 10. April: 9 bis 13 Uhr, 14 bis 18 Uhr

Montag, 11. April: 9 bis 17 Uhr

Dienstag, 12. April: 6 bis 19.30 Uhr

Mittwoch, 13. April/Donnerstag, 14. April: 6 bis 21 Uhr

Dienstag, 19. April: 6 bis 19.30 Uhr

Mittwoch, 20. April/Donnerstag, 21. April: 6 bis 21 Uhr

Freitag, 22. April: 10 bis 19.30 Uhr

Samstag, 23. April/Sonntag, 24. April: 9 bis 13 Uhr, 14 bis 18 Uhr

An den Feiertagen (Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag) sowie am Karsamstag bleibt das Hallenbad geschlossen.