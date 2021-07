Es geht um viel Geld. 73 Autos gerieten bei einem Brand am FMO 2019 in Flammen. Jetzt streiten sich die Versicherungen darüber, wer für den Schaden aufkommen soll. Die Frage ist: Wo fing der Brand an?

Es geht um Geld, viel Geld. Als am Abend des 14. Oktober 2019 ein Parkhaus am Flughafen Münster/Osnabrück in Flammen stand, wurden 73 Autos teilweise immens beschädigt. Einige Wagen brannten komplett aus. Von ihnen blieben nur verkohlte Karosserie-Gerippe übrig. Andere versengte die Hitze so stark, dass sich Scheiben verzogen und Kunststoffe zerflossen. Auch am Gebäude des Parkhauses entstand ein hoher Schaden. Die Sanierung verschlang zwei Millionen Euro. Wer muss diese Zeche zahlen?