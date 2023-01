Viele Spekulationen – und ein konkreter Verdacht

-oh-

Die Ursache für die mysteriösen Geräusche im Stockkamp ist nach wie vor ungeklärt. In einem Fall gibt es nun immerhin konkrete Hinweise.

Das Ordnungsamt lässt nicht locker: Am Mittwoch war ein Mitarbeiter schon zwischen 5 und 6 Uhr (!) im Stockkamp unterwegs, um den geheimnisvollen Geräuschen auf den Grund zu gehen. Am Nachmittag ergab eine Gartenbegehung an der Tieckstraße dann einen konkreten Verdacht, aus welchem Haus das Pfeifen kommen könnte. Doch die Bewohner waren nicht zu Hause. Nachbarn wollen nun das freundliche Gespräch suchen.