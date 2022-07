Vodafone-Kunden ohne Netz

Bei etlichen Vodafone-Kunden in Reckenfeld ist am Freitag das Netz ausgefallen. Heißt: Kein Internet, keine Telefonie, kein Kabelfernsehen.

Das Unternehmen spricht auf Anfrage unserer Redaktion davon, dass es sich um „eine lokale Störung in einem sehr kleinen Teil“ des Kabelnetzes in Greven handele. Nach Vodafone-Angaben sollen bis zu 525 Haushalte im Bereich Reckenfeld betroffen sein, die vorübergehend kein Kabel-TV empfangen, nicht im Internet surfen und auch nicht im Festnetz telefonieren können.

„Ursache ist ein Anbindungsfehler auf dem Kabelstrang, über den diese 525 Kunden an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen sind. Zur Behebung der Störung muss ein defektes Bauteil ersetzt werden. Dazu sind Tiefbauarbeiten erforderlich.“ Diese sollen, so erklärte eine Unternehmenssprecher gestern Mittag, „nach Möglichkeit am heutigen Montag begonnen und dann binnen weniger Stunden vollendet werden.“

Weiter führt der Vodafone-Sprecher aus: „Unser örtlicher Dienstleister hat sofort nach Bekanntwerden der Störung am Freitag, 1. Juli, mit der Entstörung begonnen. Dazu fand zunächst eine Vor-Ort-Besichtigung mit genauer Schadensanalyse statt. Im nächsten Schritt wurde am Wochenende das genaue Reparaturkonzept erarbeitet. Bereits am heutigen Montag sollen die finalen Tiefbauarbeiten begonnen und vollendet werden. Anschließend wird der Kabelstrang noch neu eingepegelt“, erläuterte er. Erste Rückmeldungen von Kunden dokumentierten, dass die Störung am frühen Montagnachmittag behoben war.

„Wir bitten die betroffenen 525 Kunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten. Uns ist bewusst, dass es hier nicht nur um die Wiederherstellung eines zerstörten Kabelstrangs geht, sondern um Kunden, die - gerade in Zeiten von Home Office - klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Kabelnetz von Vodafone wünschen und benötigen“, erklärte der Vodafone-Sprecher.

Seit Freitag hatten etliche Betroffene aus Reckenfeld den Kontakt zu Vodafone gesucht und um Auskunft gebeten – nicht immer waren sie mit der Informationspolitik des Unternehmens zufrieden. „Hab jeden Tag da angerufen und immer die gleichen eingeübten Standardantworten bekommen“, schreibt ein Kunde in der Facebook-Gruppe „Wir sind Reckenfeld“. „Sehr mau“ nennt jemand anderes die Informationen, die es auf Anfrage zur Dauer des Ausfalls gab. Ein anderer empfiehlt: „Wenn alles wieder läuft, bei Vodafone melden und für den Zeitraum eine Gutschrift anfordern.“