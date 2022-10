Grevener Monopoly-Spiel-Version

Ab morgen (Freitag) gibt es eine Grevener Version des beliebten Monopoly-Spiels zu kaufen. Das Spiel ist in vielen Bereichen auf Greven abgestimmt. Straßen und Ereignis-Karten haben Grevener Bezug. Der Unternehmer Ali Pish Been hat über 2000 Exemplare produzieren lassen.

Tja, was ist denn nun die teuerste Straße? Klar, in der deutschen Version sind das die Chaussee-Straße, die Elisenstraße und die Postallee? Und in der Grevener Monopoly-Version? Nun, da war Ali Pish Been, Geschäftsführer der „apb Solutions GmbH“ diplomatisch. Es sind keine Straßen, sondern Ballenlager, Rathaus und Flughafen.