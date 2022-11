Von der Aida nach Greven

Ed Heck kommt aus Brooklyn, New York. Der Pop-Art-Künstler zeigt seine Bilder in der Galerie Hunold.

Das Kunstgeschäft findet heutzutage zu Land und zu Wasser statt. Ed Heck jedenfalls, der Pop-Art-Künstler aus Brooklyn, New York, hatte gerade eine Kreuzfahrt auf der Aida hinter sich, als er am Freitag in die Galerie Hunold kam: „Ich habe da in der Bord Galerie ausgestellt.“