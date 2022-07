Von „Idiot“ bis „Johnny Däpp“

Eine gigantische Sommernachtsparty fand am Samstagabend auf dem Gelände des Garten- und Landschaftsbaubetriebes Münsterland Plus statt. Auf der Bühne: Unter anderem die Sängerin und Entertainerin Michelle und Oliver Petszokat,bekannt unter dem Künstlernamen Oli.P.

Über einen Volltreffer konnten sich Marc Farwick und Saleh Es-Sinawi am Samstagabend freuen. Mit viel Enthusiasmus hatten sie auf dem Gelände des Garten- und Landschaftsbaubetriebes Münsterland Plus eine gigantische Sommernachtsparty im XXL-Format vorbereitet und mit einem engagierten Team in die Tat umgesetzt.