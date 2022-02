„Vorbildfunktion enorm wichtig“

Die Stadt möchte weiter am „European Energy Award“ (EEA) teilnehmen, obwohl die Förderung dafür ausläuft. Eine große politische Mehrheit unterstützt diesen Plan.

Bislang gab es Zuschüsse – demnächst nicht mehr. Dennoch will die Stadt weiter am „European Energy Award“ (EEA) teilnehmen. Eine große politische Mehrheit unterstützt diesen Plan. In der Sitzung des Umweltausschusses gab es grünes Licht für die weitere Teilnahme, die rund 30.000 Euro für de kommenden vier Jahre kostet.