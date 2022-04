Vorstand doppelt entlastet

So etwas gab es bei Saerbecks Jägern auch noch nicht. Am Freitag fanden die wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Jahreshauptversammlung 2021 und anschließend die reguläre Jahreshauptversammlung 2022 in der Gaststätte Ruhmöller in Saerbeck-Sinningen statt.

Die Teilnehmer wurden durch das Jagdhornbläsercorps Saerbeck unter der Leitung von Richard Francois begrüßt. Danach eröffnete der Hegeringleiter Hubert Entrup die Versammlung.

Die Anwesenden gedachten der in beiden Jahren verstorbenen Toten. Nach dem Verlesen des Protokolls standen die Ehrungen an.

Geehrt wurden Wilhelm Ottmann für die 65-jährige Mitgliedschaft im Landesjagdverband und somit auch im Hegering Saerbeck. Alfons Hövel wurde für die 60- jährige Mitgliedschaft, sowie Hans Vosse und Dr. Harald Wünsche für die 50-jährige Mitgliedschaft durch den Hegeringleiter Hubert Entrup geehrt.

Zur Wahl stand der stellvertretende Hegeringleiter. Vorschlag der Versammlung: Wiederwahl. Friedhelm Strotbaum wurde einstimmig zum stellvertretenen Hegeringleiter wiedergewählt.

Danach wurde ein neuer Kassenprüfer gewählt. Vorschlag der Versammlung Fabian Greiling – auch er wurde einstimmig zum Kassenprüfer gewählt. Heribert Diesel verlas anschließend den Kassenbericht 2021. Es gab keine Beanstandungen. Die Kassenprüfer beantragten die Entlastung des Schatzmeisters und des gesamten Vorstandes. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Nach der Jahreshauptversammlung 2021 begann die reguläre Jahreshauptversammlung 2022. Auf der Tagesordnung standen auch diesmal Ehrungen.

Für ihre 25 jährige Mitgliedschaft wurden Wilhelm Greiling, Frank Ledwa und Helmut Vennemann jun. geehrt. Es folgte die Wahl zum Schatzmeister. Heribert Diesel konnte auf Grund seines Alters nicht wieder gewählt werden. Der Vorschlag der Versammlung für das Amt des Schatzmeisters: Andre Dolle. Er wurde einstimmig gewählt.

Nach der Wahl verlas der scheidende Schatzmeister noch einmal den Kassenbericht und die Vorschau auf das Jahr 2022. Die Kassenprüfer beantragten auch diesmal die Entlastung des Schatzmeisters und des gesamten Vorstandes. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Für 28 Jahre Vorstandsarbeit im Hegering Saerbeck bedankte sich der Hegeringleiter Hubert Entrup beim scheidenden Schatzmeister Heribert Diesel und überreichte ihm als Anerkennung für seine Arbeit einen Präsentkorb.

Termin 2022: Hegeringschießen am 3. September mit anschließendem Grillen.