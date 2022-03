Warnstreik: Köln weicht zum FMO aus

Warnstreiks an Flughäfen: Flüge gestrichen

Das Sicherheitspersonal an zahlreichen Flughäfen ist in den Warnstreik getreten. In NRW sind Köln/Bonn und Düsseldorf betroffen. Viele Passagierflüge wurden gestrichen. Laut Verdi war der Frachtverkehr stark beeinträchtigt.

Von dpa