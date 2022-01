„Was ist die Inkubationszeit?“, „Was ist die übliche Normaltemperatur des menschlichen Körpers?“ oder „Wie viele Knochen hat ein erwachsener Mensch?“

Nein, hier handelt es sich nicht um den Einstieg einer medizinischen Vorlesung an der Universität, diese Fragen stellte am Samstagvormittag Pastoralreferent Matthias Brinkschulte zur Aussendung der Sternsinger, die sich mit dem richtigen Rüstzeug gewappnet von der Marienkirche auf in die Grevener Innenstadt und Bauernschaften machten.

Die richtigen Antworten kamen bei den zahlreichen Königinnen und Königen wie aus der Pistole geschossen. So hat ein Erwachsener 206 Knochen und die normale Körpertemperatur liegt bei 37 Grad. Das weiß doch jeder, werden sich die Mädchen und Jungen gedacht haben.

Medizin und Sternsinger – was hat das jetzt gemeinsam?

Ganz einfach: Unter dem Motto „Gesund werden und gesund bleiben – ein Kinderrecht weltweit“, zogen in den vergangenen Tagen deutschlandweit Caspar, Melchior und Balthasar durch Siedlungen, Straßenzüge und Wohnblocks, brachten den Segen und wünschten den Menschen ein frohes gesegnetes neues Jahr.

So auch am Wochenende in Greven, links der Ems hatten sich unter der Regie von Julia Wietheger und nach dem Segen von Kreide und Aufklebern 90 Jungen und Mädchen auf den Weg gemacht: Hochmotiviert, angesichts der Erzählungen der gesundheitlichen Infrastruktur in ärmeren Ländern: „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir zum Arzt gehen können, dass zuhause eine Schublade mit Pflastern, Medikamenten und Verbänden liegt oder in der eigenen Stadt eine Apotheke ist. Aber das ist leider nicht überall so, viele Kinder haben nicht diese Privilegien“, erinnerte Brinkschulte.

Rund 20 Sternsinger waren am Freitag und Samstag auch in Reckenfeld unterwegs. Dazu gehörten natürlich noch die Begleiter, die für die Organisation der Sternsingeraktion im Hintergrund sorgen. Hier haben sich alle Kinder mit Bollerwagen für die Spenden und einem „Schaukel-Kamel“ vor der St. Franziskus-Kirche aufgestellt, von der aus sie ihre segensreiche Wanderung durch den Stadtteil starteten. Eines der ersten Ziele der jungen Könige war der St. Franziskus-Kindergarten. Foto: Claudia Schween

Nicht nur er meinte: „Ein guter Grund, los zu ziehen, Spenden zu sammeln und Gutes zu tun.“

Dass trotz der sich immer stärker aufbauenden Omikron-Welle zahlreiche Interessierte im Vorfeld angemeldet hatten, freute Wietheger besonders als sie stolz in die große Runde in der Kirche blickte: „Es ist so schön, dass so viele gekommen sind.“

Real unterwegs – weil es besser ist

Lange, so erzählt sie es im Gespräch mit unserer Zeitung habe man über die Art und Weise nachgedacht, wie auch in diesem Jahr wieder der Segen zu den Grevenern gebracht werden könnte: „Wir haben uns für die physische Form entschieden und das ist auch gut so.“

Im Vorfeld war es jeder Pfarrei selbst überlassen, wie die Sternsingeraktion durchgeführt wird, unter anderem in Teilen von Münster wurde ein Umherziehen der Könige durch das Aushängen von Segenskarten ersetzt.

Wietheger zeigte sich zufrieden: „Der persönliche Kontakt und die Wahrung der Tradition sind für uns enorm wichtig, als sich direkt für das erste Treffen 50 Kinder angemeldet hatten, wussten wir: Wir können das nicht ausfallen lassen.“ Die Resonanz von Eltern und Kinder ist durchweg positiv, das brachte Rückenwind für die Verantwortlichen.

Auf Nummer Sicher ist man dann aber doch gegangen: Masken tragen, negative Tests und das Verbot in die Häuser zu den Menschen einzutreten waren die Regeln, die alle befolgten.

Damit Caspar, Melchior und Balthasar nicht einen zu langen Arm für das Einsammeln der Spenden machen mussten, bekamen die Könige im Vorfeld die Spendendosen inklusive langen Holzstielen.

Neben den Jungen und Mädchen im Stadtgebiet waren am Samstag unter anderem in Schmedehausen 27 Personen unterwegs, dabei sind laut Wietheger wie die vergangenen Jahre sowohl die Kommunionskinder als auch „die Kinder, die schon jahrelang für den guten Zweck mitlaufen.“