Weiße Pracht aus Mallorca

Erika Rotthaus erfreut sich an an üppiger Blüte

Es fing an mit einem kleinen Ableger in einer Reisetasche. „Den haben wir aus Mallorca mitgebracht“, sagt Erika Rotthaus und blickt in ihren Vorgarten. Aus dem Ableger ist inzwischen eine stattliche Pflanze geworden. Und in diesem Jahr blüht sie intensiver denn je. „Ein Prachtexemplar, oder?“, sagt sie. Etwa 15 Jahre ist es her, dass der Ableger ein neues Zuhause im Block A in Reckenfeld fand.