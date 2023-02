„Wem nützt Krieg in der Ukraine?“

Gesine Lötzsch ist Bundestagsabgeordnete der Linken. Sie fordert in Greven eine Übergewinnsteuer und Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine.

Mieten, Gas, Strom und Lebensmittel sind teurer geworden. Die steigenden Kosten des Alltags mindern Erspartes, bringen viele Menschen in Existenznöte. Das sind Themen für die „Linke“. Traditionell lud die Kreispartei am Freitagabend zum Neujahrsempfang in die Kulturschmiede ein. Rund 100 Gäste freuten sich auf die Hauptrednerin Gesine Lötzsch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag.