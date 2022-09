Weniger Licht, mehr Investitionen

Greven hat sogar einen Krisenstab „Gasmangellage und Energiesicherheit“ eingerichtet. Und dort geht es natürlich auch um das Thema Straßenbeleuchtung. „Natürlich beschäftigt sich der Krisenstab auch mit der Frage, ob sich die Beleuchtung der Straßen in Greven zumindest in Teilen noch einmal so modifizieren lässt, dass dadurch Strom eingespart werden kann“, erklärte Wolfgang Jung, Pressesprecher der Stadtverwaltung, auf Anfrage.

Dabei ginge es um das Verkürzen von Beleuchtungszeiten, um die Zahl der betriebenen Leuchten und um das Reduzieren der Helligkeit.

Und das könnte sich auch lohnen. Schließlich liegt der Stromverbrauch für die insgesamt rund 5200 Straßenleuchten in der Stadt in den vergangenen drei Jahren bei 1 392 275 Kilowattstunden (2019), 1 372 093 Kilowattstunden (2020) oder 1 375 623 Kilowattstunden (2021). Und das ist in etwa so viel, wie 350 vierköpfige Haushalte pro Jahr verbrauchen.

Lieber herunterdimmen, als ausschalten

Aber grundsätzlich gelte: „Gegen ein komplettes Ausschalten der nächtlichen Straßenbeleuchtung sprechen geltende rechtliche Regelungen, die es uns aus Gründen der Unfallverhütung verbieten, ganz auf Straßenbeleuchtung zu verzichten“, erklärt Jung. In der Regel lasse sich aber die Lichtstärke der Lampen während der Nacht reduzieren, „was wir auch bereits flächendeckend tun.“ Je nach Alter und Art der verbauten Systeme werde die Lichtstärke nach 22 Uhr um 40 bis 60 Prozent heruntergedimmt. „Wir nutzen also schon viel vorhandenes Einsparpotenzial aus.“ Ob es bestimmte Zonen oder Straßenabschnitte in der Stadt gibt, in denen die Beleuchtung noch sparsamer eingesetzt werden könne, werde der Krisenstab zeitnah klären und gegebenenfalls auch entscheiden, wie verfahren werde.

Etwa 60 Prozent der öffentlichen Beleuchtung sei bereits auf LED-Technik umgestellt. Alle anderen Lichtpunkte seien mit der älteren „Interimstechnologie“ Energiesparlampen ausgerüstet, die gegenüber früher gängigen Leuchtmitteln auch schon sehr sparsam sei. „Die komplette Umstellung auf die energieeffizienteste Technik LED würde Investitionskosten von 300 bis 800 Euro pro Lichtpunkt verursachen“, verdeutlicht Jung.

Strom sparen: Zehn Tipps für Ihr Zuhause Die Preise steigen – auch Strom wird teurer. Aus diesem Grund ist es sehr ratsam, den Stromverbrauch im eigenen Haushalt zu reduzieren, zum Beispiel mit simplen Tricks von WWF und der Verbraucherzentrale, um so bares Geld zu sparen. Die folgenden zehn Seiten zeigen die besten Tipps, wie Sie den Stromverbrauch in Ihrem Haushalt effizienter gestalten können. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul Verwenden Sie beim <strong>Kochen und Braten</strong> immer einen <strong>Deckel</strong>. Das spart nicht nur Energie, sondern auch Zeit! Außerdem ist es ratsam, den Herd bereits kurz vor Ende des Kochens auszuschalten und die restliche Zeit mit der <strong>Restwärme</strong> zu kochen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Willnow Stellen Sie die Temperatur im <strong>Kühlschrank</strong> richtig ein: Nach Informationen der Verbraucherzentrale NRW sind <strong>7 Grad</strong> vollkommen ausreichend. Wenn Sie die Temperatur um nur 1 Grad niedriger stellen, steigt Ihr <strong>Stromverbrauch</strong> bereits um etwa <strong>6 Prozent</strong>. Beim <strong>Gefrierfach</strong> ist eine Temperatur von <strong>-18 Grad</strong> bereits genügend. Des Weiteren wird durch regelmäßiges <strong>Abtauen</strong> gerade bei älteren Geräten Energie eingespart. Außerdem sollte der Kühl- oder Gefrierschrank nie länger als nötig offen stehen! Foto: picture alliance/dpa | Lino Mirgeler Vermeiden Sie den <strong>Standby-Modus</strong> bei Elektro-Geräten und schalten sie diese komplett aus. Das heißt: Es sollte kein leuchtendes Lämpchen an Elektrogeräten anbleiben. Weiterhin ist es ratsam, <strong>Netzteile oder Aufladekabel von Stromnetz zu nehmen</strong>, wenn diese nicht genutzt werden, da sie auch in diesem Zustand Strom verbrauchen. Die Benutzung von <strong>Steckerleisten mit Kippschaltern</strong> ist dabei ein hilfreiches Mittel! Foto: picture alliance / dpa | Tobias Hase Nutzen Sie beim <strong>Computer</strong> den <strong>„Ruhezustand“</strong> – vor allem wenn Sie oft den Arbeitsplatz verlassen, rät die Verbraucherzentrale. Richten Sie Ihren Computer so ein, dass dieser nach spätestens 15 Minuten Inaktivität in den energiesparende Einstellung wechselt. Außerdem sollte Sie den <strong>Bildschirmschoner ausschalten</strong>, da dieser nicht weniger Energie verbraucht als die normale Ansicht. Zusätzlich empfiehlt es sich, offene Programme, die nicht genutzt werden, zu schließen. Dazu ist es ebenfalls ratsam, die Autostarts des Gerätes zu überprüfen. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Strauch Die Verbraucherzentrale empfiehlt die <strong>Verwendung von Schon- oder Sparprogrammen</strong> beim <strong>Waschen</strong>. Schon Temperaturen von <strong>40 Grad</strong> <strong>oder sogar 30 Grad</strong> sind ausreichend zum Waschen. Zusätzlich sollte die Waschmaschine beim Waschgang immer <strong>vollständig befüllt</strong> sein. Foto: picture alliance / dpa | Amazon Die Umweltorganisation WWF empfiehlt ebenfalls auf die <strong>Verzicht auf</strong> <strong>Vorwäschen oder Trocknern</strong>. Die Kleidung trocknet auch an der Luft, sogar im Winter! Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene Sehen Sie davon ab, alle Kleidungsstücke zu <strong>bügeln</strong>, sondern <strong>nur ausgewählte Teile</strong>. Dadurch lässt sich auch relativ unbeschwert Energie sparen. Foto: picture alliance / dpa | Roland Holschneider Ersetzen Sie <strong>Glüh- und Halogenlampen</strong> durch <strong>sparsame</strong> <strong>LED</strong>. Sie verbrauchen bis zu <strong>90 Prozent weniger Strom</strong> und sind in allen Fassungen und Formen zu haben. Außerdem sollte das Licht beim Verlassen des Raumes immer ausgeschaltet werden. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul Achten Sie beim Kauf von <strong>Kühlschränken, Wasch­maschinen</strong> und <strong>anderen Elektrogeräten</strong> auf die Effizienzklassen A bis G, rät WWF. Verzichten Sie auf Geräte der Klassen G bis A und kaufen Sie nur <strong>A+ bis A+++</strong>. Auch so wird langfristig Energie und Geld gespart werden. Foto: picture alliance/dpa | Peter Kneffel Die <strong>Verbraucherzentrale</strong> bietet zusätzlich <strong>Strommessgeräte zur kostenlose Leihe</strong> an. Es empfiehlt sich, diese auszuleihen um so im Haushalt nach <strong>Stromfressern finden</strong> und diese möglicherweise austauschen zu können. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie <a target="_blank" href="https://www.wn.de/muenster/das-zuhause-wird-durchleuchtet-2540163">online bei der Verbraucherzentrale</a>. Foto: picture alliance / dpa | Oliver Killig

Wenn immer möglich haben die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren bei der Umrüstung öffentlicher Beleuchtung auf LED – für die Straßenbeleuchtung in verschiedenen Bereichen der Stadt, Parkhäuser, Emssporthalle – entsprechende Fördermöglichkeiten von Bund und Land in Anspruch genommen.

„Das werden wir auch in Zukunft tun“, erklärte Wolfgang Jung, „aber das Tempo der Umrüstung ist auch, aber nicht allein von der städtischen Haushaltslage abhängig.“