Erntedankmarkt: Wenn aus Heimat Honig wird

Der Reckenfelder Erntedankmarkt hat Tradition. Auch am Samstag feierte der Ort die Ernte, die in diesem Jahr zumindest beim Weizen rekordverdächtig ausfiel

„War die Ernte gut dieses Jahr?“, wollte eine Besucherin wissen. „Ja, Weizen und Äpfel gab’s reichlich!“

Tatsächlich hatten auch die Reckenfelder Landwirte allen Grund zur Freude über die beste Weizenernte seit 2016. So gab es am Samstag beim Erntedankmarkt auf dem Marktplatz lauter zufriedene Gesichter.

Trotz großer Trockenheit fiel die Getreide- und Obsternte üppig aus - es bleibt allerdings abzuwarten, wie es im Herbst um Mais und Kartoffeln bestellt ist.

Die gute Erntebilanz wurde nach zwei Jahren Coronapause beim traditionellen Erntedankmarkt gebührend gefeiert. Auch Bürgermeister Dietrich Aden hob die große Bedeutung des Dorffestes in seiner Begrüßungsrede hervor.

Erntedankmarkt gut besucht. Franz-Josef Holtmann (Mitte) begrüßte auch Bürgermeister Dietrich Aden (l.).

Dass die Natur uns jedes Jahr aufs Neue so reich beschenkt, ist nicht selbstverständlich. Schon die alten Römer und Griechen feierten Erntedank – lange bevor es bei uns zur christlichen Tradition wurde. Margarete und Friedhelm Prawdzik freuten sich, dass der Markt endlich wieder stattfinden konnte: „Wir sind schon von Anfang an dabei. Es tut gut, hier in netter Atmosphäre alte Bekannte zu treffen.“

Ein alter Bekannter ist auch Organisator Franz-Josef Holthaus, der als Mann der ersten Stunde seit 2009 „den Laden schmeißt“. Er kennt hier jeden. Den Staffelstab will er jetzt an Nicole Rottmann übergeben. Sie hat sich schon bestens mit den Abläufen des Marktes vertraut gemacht.

Für die Menschenwaage zugunsten der Reckenfelder Tafel stellten sich in diesem Jahr Annette und Alfred Beike zur Verfügung. Statt einer Menschenwaage hatten die beiden ein Spendenmobil zur Verfügung gestellt. So kamen sage und schreibe Lebensmittelspenden in Höhe von 800 Euro zusammen. „Ein sensationelles Ergebnis“, stellte Nicole Rottmann voller Stolz fest.

Sie fiebert nun schon dem nächsten Erntedankmarkt unter ihrer Regie entgegen. Auch die Verantwortlichen der Reckenfelder Tafel zeigten sich mit dem Ergebnis der Lebensmittelspenden zufrieden und sprachen allen großzügigen Spendern ein großes Dankeschön aus.