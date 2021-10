Wenn Dagobert die Taschen voll hat

Passt, da kann man rechnen wie man will. IT.NRW als statistisches Landesamt hat wirklich alle Schäfchen gezählt. Sprich: Den kleinsten Säugling, wie die älteste Oma. Alle werden in einen Topf geworfen und durch den Taschenrechner gequirlt. Ergebnis: Jeder Greven – wirklich jeder, siehe oben – hat im Jahr 2019 genau 23.728 Euro in der Tasche gehabt, das für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung stand. Also Geld, von dem Steuern und Sozialabgaben schon abgezogen wurde – sagt IT.NRW.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie