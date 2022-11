Wenn das Fachpersonal fehlt . . .

Auch die Grevener Bäder haben derzeit unter dem Mangel an Fachpersonal zu leiden. Und das hat Konsequenzen.

Yippieh: Mit Papa einmal die Rutsche runter ist für die kleinen Hallenbad-Besucher das Größte. Nur: Das ist nicht mehr an allen Wochenenden möglich, unterhalb der Woche sowieso nicht.

Mieses Wetter am Wochenende? Viele Familien mit Kinder zieht es da ins Grevener Hallenbad. Planschen, rutschen, ins Wasser springen – was gibt es Schöneres für einen kleinen Steppke. Doch: Am vergangenen Wochenende waren ganz viele Kinder enttäuscht. Die Rutsche war außer Betrieb, die Sprungbretter gesperrt. Der Grund: Personalmangel.