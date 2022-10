Wenn der Lack ab ist . . .

In unserer Serie zu den Grevener Unternehmen geht es diesmal um die Autolackiererei Maxim. Dort werden vor allem Oldtimer wieder aufbereitet, aber auch Unfallfahrzeuge.

In der Halle an der Mergenthalerstraße reiht sich ein Schätzchen neben das andere: ein betagter Fiat, dann ein Karman Ghia Baujahr 1964 und ein Mercedes Coupe aus den 70ern. Alle diese Oldtimer warten darauf in neuem Glanz zu erstrahlen, denn alle Fahrzeuge stehen hier als nackte Metall-Karosserien. „Da ist noch viel zu tun“, erklärt Khodor Hachem, Inhaber der Autolackiererei Maxim.