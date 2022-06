Wenn der Rollstuhl ins Taxi passt

Mit dem Taxi nach Paris. Das gab es vor allem in einem Neue-Deutsche-Welle-Hit. Aber mit dem Taxi in den Urlaub fahren, das wird immer üblicher. Wenn es ein Rollstuhltaxi ist.

Mit einem Taxi nach Paris, nur für eine Nacht – so hieß es in einem Song von Felix de Luxe aus der Ära der Neuen Deutschen Welle. Und in den 70er und 80er wurden die Taxis oftmals von Studenten gefahren. „Genauso bin ich auch zum Taxi-Fahren gekommen“, erinnert sich Arno Pletzer zurück.