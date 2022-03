Wenn die Haut politisch wird

Thorsten „Mad“ Grabautzki vor seinem 2016 in der ehemaligen Fleischerei Fromme eröffneten „Mad Butcher Tattoo – Brust oder Keule“.

Der Name für sein Tattoo-Studio war ganz schnell gefunden: „Mad in Anlehnung an die Zahnlücke von Alfred E. Neumann vom Satire-Magazin MAD ist schon mein Spitzname seit ich zwölf war – denn damals hatte ich auch eine solche Zahnlücke“, erklärt Thorsten „Mad“ Grabutzki und ergänzt: „Und das Butcher als englisches Wort für Fleischer ergab sich aus der Historie des Ladenlokals, denn hier hatte vorher die Fleischerei Fromme ihr Geschäft.“