„Wer klaut denn so ein Auto?“

Eine bemerkenswerte Diebstahlserie beunruhigt die Besitzer eines eher unscheinbaren Fahrzeugtyps: Toyota Auris Hybrid. Fünf dieser Autos wurden in der Region gestohlen, eines davon in Greven. Die Hintergründe sind rätselhaft, zumal es sonst deutlich teurere Autos trifft.

Fünf Toyota Auris in der Region gestohlen

51 Fälle von „schwerem Diebstahl von Kraftwagen“ hat die Kreispolizeibehörde in den ersten neun Monaten 2022 registriert.

Eigentlich zählt dieses Modell nicht unbedingt zu den „Lieblingen“ von Autoknackern. In den vergangenen Monaten sind in der Region, unter anderem in Greven, dennoch fünf Toyota Auris Hybrid gestohlen worden. Hat es eine Bande auf diese Fahrzeuge abgesehen?