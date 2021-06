Werden die Bäume geopfert?

Vom Jägerweg kommend (wo ein vorhandener Radweg in Höhe des Friedhofes endet) soll der neue Geh- und Radweg südlich des Jägerweges (auf dem Foto also links von der Fahrbahn) gebaut werden.

Über das Ob musste nicht mehr debattiert werden, aber das Wie ist noch offen: Der neue Radweg entlang des Jägerwegs, der für einen Lückenschluss des Radwegenetzes sorgen soll, wurde auch im Betriebsausschuss mehrheitlich durchgewunken (eine Enthaltung).

Der Teufel steckt aber wie so oft im Detail. Im konkreten Fall in der Frage, ob die Bäume entlang der Straße für den neuen Radweg geopfert werden, oder ob der verlängerte Radweg jenseits der Bäume verlaufen soll. Das würde natürlich mehr Flächenerwerb voraussetzen. Die Stadt will nun in die konkreten Planungen einsteigen und für die Politik mehrere Varianten ausarbeiten, über die dann nochmals abgestimmt werden muss.

Der Radweg am Jägerweg (südliche Seite), der derzeit etwa in Höhe Friedhof endet, soll wie berichtet um rund 650 Meter verlängert werden, so dass Radfahrer dann direkt vor der Rampe, die in die Brücke über die Bahnlinie mündet, rechts in den Feldweg Wittlerdamm abbiegen können. Von dort aus gibt es eine Anbindung an die ausgeschilderte Radwegeverbindung von und nach Greven, für die entlang der B481 eigens ein neues Stück Radweg angelegt worden war. Der Radweg geht letztlich auf einen CDU-Antrag zurück.

Auf den Lageplänen, die nun im Betriebsausschusses gezeigt wurden, war der Verlauf des Geh- und Radweges genau an jener Stelle eingezeichnet, an der momentan eine Baumreihe verläuft. Vorgesehen ist demnach ein 2,50 Meter breiter Radweg, der 1,75 Meter von der Straße abgesetzt ist. Die Stadt will prüfen, ob Fördermittel in Anspruch genommen werden können. Die Stadt schätzt die Kosten auf etwa 350 000 Euro. Planungskosten in Höhe von 40 000 Euro kämen hinzu, zudem noch nicht geklärte Grunderwerbskosten. Nach aktuellem Stand müssten 1850 Quadratmeter Fläche von insgesamt vier verschiedenen Eigentümern erworben werden.

Dass die Bäume für diese Lösung gefällt werden müssten, ließ Ernst Reiling (Reckenfeld) stutzen. Im Reckenfeld-Ausschuss (der einstimmig den Radweg beschloss) sei, so Reiling, von drei bis vier Bäumen die Rede gewesen, die geopfert werden müssten. Nun seien es aber wohl deutlich mehr. Reiling warb dafür, den Allee-Charakter zu erhalten und zu stärken und den Radweg hinter die Bäume zu legen.

Man müsse „an der Stelle eine Systementscheidung fällen“, sagte Grevens Verkehrsplaner André Kintrup. Sollten die Bäume geopfert werden, müssten sie natürlich an anderer Stelle ökologisch ausgeglichen werden.

Vielleicht muss es dazu aber gar nicht kommen. „Ich sehe kein Problem darin, den Radweg hinter die Bäume zu legen“, warb Manfred Zilske (Grüne). „Je weiter weg von der Straße, desto sicherer.“ Das allerdings würden ordentliche Mehrkosten verursachen, wie Kintrup vorrechnete. Man müsse ohnehin schon Grunderwerb tätigen. Würde man den Radweg hinter die Bäume legen, brauche man auf der kompletten Länge des Weges geschätzt 5 bis 8 Meter mehr Grund und Boden – und das auf rund 650 Meter. Das sei dann unter dem Strich „eine ganz andere Maßnahme“, machte Kintrup deutlich. Der das gleichwohl nicht ganz ausschließen wollte und deshalb ankündigte, Varianten zu planen – im Wesentlichen eben diese beiden.

Weil die Stadt im Bereich der gefährlichen Kreuzung Jägerweg/Kirchweg etwas mehr Grunderwerb einplant, um perspektivisch die Möglichkeit eines Kreisverkehres zu eröffnen, forderte Wilfried Roth, diesen direkt mitzubauen. Kintrup: „Sie sprechen mir grundsätzlich aus dem Herzen. Ich würde den ja gerne bauen.“ Aber nötig seien dafür 26 bis 45 Meter. Mit einem Minikreisel wie an der Saerbecker Straße komme man an dieser Stelle nicht hin. Die Kosten würden wohl bei 300 000 bis 400 000 Euro liegen.

Der Ausschuss erteilte der Verwaltung den Auftrag, den Radweg zu planen und Anträge auf Fördermittel zu stellen. Welche Variante umgesetzt wird, soll die Politik später entscheiden.