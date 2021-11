Das Gebäude West I (eins) des Gymnasiums an der Lindenstraße ist sanierungsbedürftig. Doch lohnt sich eine Sanierung? Oder ist ein Neubau letztlich vernünftiger? Das muss die Politik entscheiden, sobald Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung vorliegen.

Das kommt auch nicht alle Tage vor, dass sich im Schulausschuss jene zu Wort melden, um die es ja eigentlich geht: Schüler. In der jüngsten Sitzung passierte genau dies. Da gingen zwei Schülerinnen zum Mikrofon und erkundigten sich danach, was die Stadt in Sachen West I unternehme.