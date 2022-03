West I und weitere Baustellen

Die Grevener Schulen sind baulich gut aufgestellt, hier und da gibt es aber durchaus Investitionsbedarf – vor allem am Gymnasium, an der Martin-Luther- und der Josefgrundschule.

Das Gebäude West I des Gymnasiums ist dringend sanierungsbedürftig – und auch sanierungswürdig. Das ist eine der Kernaussagen eines rund 135 Seiten umfassenden Gutachtens zur Schulentwicklungsplanung in Greven. Das Gutachten wird in der nächsten Sitzung des Schulausschusses (nächste Woche Mittwoch 17 Uhr, Ballenlager) vorgestellt. Es soll die Grundlage der Schulentwicklung der nächsten fünf Jahre in Greven bilden.