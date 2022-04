Wiedersehen der Wanderfreunde

Corona-bedingt wurde in den letzten zwei Jahren vieles heruntergefahren und es konnte auch kein Wandertag in Greven stattfinden. Viele Wanderer aus Nah und Fern, die vor der Pandemie immer gerne nach Greven zum Wandertag kamen, konnten nur alleine oder unter Kontaktbeschränkungen in Gruppen wandern. Einige Menschen haben sogar ein neues Hobby, das Wandern, entdeckt. Zum gemeinsamen Wandern mit vielen altbekannten, aber auch neuen Wanderern gibt es nun nach einer Pause wieder eine gute Möglichkeit: die Wanderfreunde Greven laden zu ihrem 38. internationalen Wandertag in die Emsstadt ein.

