Wirtschaftsforum sucht Gespräch mit dem Rathaus

Mit neuer Führung und erweitertem Beirat geht das Wirtschaftsforum in das neue Jahr.

Vorstand des Wifo: (v.l.) Christoph Artmeier (KSK), Jens Korber (Münsterland Plus), Magnus Kaprolat (Indiz Greven), Johann-Christoph Ottenjann (Möbel Ottenjann), Udo Storck (Masterfoam), Denise Kozlowski (LBS Immobilienberatung), Christian Muellmann (Allfinanz), Marco Laufmöller (Allfinanz), Tobias Roland (Volksbank Münsterland Nord eG)

Nach den obligatorischen Neuwahlen wurde der neue Vorstand begrüßt und trat im Laufe der Sitzung sein Amt an. Der neue Vorsitzende ist Udo J. Storck, Geschäftsführer der Masterfoam Group. Unterstützt wird er von der neuen 2. Vorsitzenden Denise Kozlowski von der LBS Immobilienberatung. Durch die Wahl ist Christian Müllmann nun automatisch zum Past-Präsidenten geworden.

Der Schriftführer Marco Laufmöller (Allfinanz Deutsche Vermögensberatung) wurde für ein weiteres Jahr in seinem Amt bestätigt. Ebenfalls begrüßt wird Tobias Roland, Firmenkundenbetreuer der Volksbank Münsterland Nord eG, im Kreise des Vorstandes. Er übernimmt die Aufgabe des Schatzmeisters. Veronika Westhoff übergibt diese Position nach nunmehr sechs Jahren. Ein Dank für die gute und kompetente Arbeit wurde mehrfach ausgesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wirtschaftsforum: Neue Gesichter im Beirat

Auch der Beirat hat sich zum Teil neu formiert. Neu darin ist Abed Daka, Inhaber der wirfürdich-Apotheke. Ebenfalls neu gewählt wurden Magnus Kaprolat (Indiz) und Roland Bendig (Steilstarter). Einstimmig wiedergewählt wurden Christoph Artmeier und Johann-Christoph Ottenjann. Sie unterstützen nun Jens Korber, Martina Cwojdzinski und Kai Alfermann. Albert Wenners wurde in seinem Amt als Kassenprüfer einstimmig bestätigt.

Storck gab auch einen Ausblick auf das Programm in diesem Jahr. Nach der gelungenen Auftaktveranstaltung bei DW Werbung im Februar stehen nun weitere Veranstaltungen und Events auf der Agenda. So werden exklusive Gespräche mit dem Bürgermeister und dem Kämmerer angeboten.

Auch wird es wieder ein Mittagsmeeting bei Tophoff geben. Anlässlich des Jubiläum „375 Jahre Westfälischer Frieden“ wird das Wifo mit den führenden Wirtschaftsvereinen der Region kooperieren und so ein Angebot an über 750 Unternehmen der Region unterbreiten.

Ziel ist die Organisation einer hochkarätigen Veranstaltung im September am Flughafen FMO. Ein Highlight wird auch das Wifo-Fest im November mit einer Doppelauszeichnung von jungen Auszubildenden im Rahmen des Jubiläums 30 Jahre Ausbildungsförderpreises. Die Unternehmensfrühstücke in Kooperation mit der GFW und die Aktivitäten in den einzelne Arbeitsgruppen ergänzen das umfangreiche und vielfältige Programm.