Windkraftanlagen und Freiflächenphotovoltaikanlagen in Greven

Der Klimawandel sorgt auch in Greven für einen Wertewandel. So wurden jetzt das Verfahren zur Aufhebung der Konzentrationszone für die Nutzung der Windenergie im Flächennutzungsplanes der Stadt und das Planungsverfahren für die erste Freiflächenphotovoltaikanlage auf den Weg gebracht.

Klimawandel, Krieg in der Ukraine und seine Folgen – in diesem Zusammenhang bekommt das Thema „Alternative Energieformen“ eine immer größere Bedeutung. Und auch in Greven tut sich da einiges. So wurde vom Ausschuss für Stadtentwicklung das „gemeindliche Einvernehmen“ für das Repowering einer Windenergieanlage im Bereich Vosskotten erteilt und somit ein gegenteiliger Beschluss vom Jahr zuvor aufgehoben. Dazu wurde das Verfahren zur Aufhebung der Konzentrationszone für die Nutzung der Windenergie im Flächennutzungsplanes der Stadt und das Planungsverfahren für die erste Freiflächenphotovoltaikanlage auf den Weg gebracht.