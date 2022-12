Preise, Personalnot und kurzfristige Absagen: Wirte geben Kosten kaum weiter

Große Weihnachtsfeiern von Firmen und Vereinen – Antonio Furnari würde sie nur allzu gerne ausrichten oder beliefern. Doch die Reservierungen trudeln in seinem „Ristorante Etna“ eher verhalten ein. Kleine Gruppen, die an einen Sechser-Tisch passen – die kommen durchaus, um sich einen schönen Abend zu machen. Aber große Gruppen sind Mangelware. Ob es noch Nachwirkungen der Pandemie sind oder aktuelle wirtschaftliche Sorgen – da kann der Gastronom nur spekulieren. Fest steht für ihn in der Vorweihnachtszeit: „Es ist nicht so ein Geschäft wie sonst. Die WM spielt uns auch nicht gerade in die Karten.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet