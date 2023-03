Greven

Zu einer Zeitreise in die 60er Jahre mitgenommen wurde das Publikum am Samstagabend beim nunmehr dritten in Folge ausverkauften Konzert des Beat Clubs. Die Zuschauer erlebten die Hits der britischen Rockband „The Kinks“ in einer ganz lebendigen und mitreißenden Art. „Mr. Pleasant“ kleidete jeden Song in ein eigenes Gewand und befreite die Hits vom Staub der Zeit.

Von Axel Engels