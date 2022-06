Zu dunkel für den Königsschuss

Ein harmonisches Schützenfest feierten die Friedrichsburger Schützen am Fronleichnamswochenende. Beim Festumzug durch das geschmückte Vereinsgebiet wurden das Königs- und Kaiserpaar der Vorsaison sowie die Fahne ausgeholt.

Die drei zum Erlegen auserkorenen Vögel auf der Schießstange zeigten sich in diesem Jahr dermaßen zäh, das nach Ermittlung des Bierkönigs Klaus Kleimeier und des Kaisers Michael (Diexie) Nientiedt trotz mehrere Anwärter mangels Tageslicht der finale Königsschuß nicht gesetzt werden konnte.

So wurde am Samstag nach dem Gottesdienst ein Kaiserball begangen. Bei bester Stimmung feierte man bis tief in die Nacht. Besonders guten Anklang fand wieder der Besuch von Abordnungen der befreundeten Nachbarvereine Frohsinn Ost und Eintracht Nord.

Mit Geschenken und lieben Grußworten trugen sie zu diesem gelungenen Wochenende bei. Weiter geht es am 2. Juli mit dem Beerdigen des Schützenfestes.

Fotos von allen Veranstaltungen der Friedrichsburger, weitere Termine und vieles Mehr auf www.friedrichsburg-greven.de.