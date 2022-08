Zwei Verletzte: Blutprobe entnommen

Gegen 19.00 Uhr kam es am Mittwoch auf der Emsdettener Straße in Greven zu einem Verkehrsunfall.

Auf der Emsdettener Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 19 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Grevener fuhr mit einem Opel Astra auf der Grimmstraße in Richtung Emsdettener Straße. An der dortigen Einmündung wollte er nach links in Richtung Reckenfeld abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte der Opel-Fahrer mit einem VW Golf, der auf der Emsdettener Straße Richtung Innenstadt fuhr. Dabei wurde der 21-Jährige schwer verletzt. Seine 18-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Greven, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des VW Golf, ein 22-jähriger Grevener, blieb unverletzt. An beiden Autos entstand nach ersten Einschätzungen Totalschaden. Da der 22-jährige nach Angaben der Polizei augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Foto: Foto: Fritzemeier