Zwei weitere Ladesäulen für den Ort

Die Fraktion der Grünen im Ladberger Rat beantragt die Errichtung von zwei Ladesäulen für E-Fahrzeuge im Ort. Nach Möglichkeit sollen dazu entsprechende Fördermittel beantragt werden. Als Begründung führen die Grünen an, dass die Anzahl der E-Fahrzeuge in Deutschland stetig steige und der Anteil im Jahr 2021 bereits bei rund 14 Prozent der Neuanmeldungen gelegen habe.

Bisher gibt es in Ladbergen lediglich eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten auf dem Kirchplatz. „Das ist unserer Ansicht nach zu wenig. Deshalb beantragen wir die Einrichtung von zwei zusätzlichen Ladesäulen“, so der Fraktionsvorsitzende Jörg Berlemann. Diese Ladesäulen sollten insbesondere in den Bereichen errichtet werden, in denen in starkem Maße Mietwohnungen vorhanden sind. Denn: „Mieter haben in der Regel nicht die Möglichkeit, eigene Ladeboxen für ihr E-Fahrzeug in der Nähe der eigenen Wohnung zu installieren“, heißt es in dem Antrag weiter. Aus Sicht der Grünen wäre ein geeigneter Standort im Bereich des neuen Aldi-Marktes. Ladesäulen könnten einen Anreiz für die Bewohner schaffen, auf ein E-Fahrzeug umzusteigen.