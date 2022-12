Zwischen Zahlen und Paragrafen

In unserer Serie „Grevener Unternehmen“ geht es diesmal um die Steuerberatungs-Sozietät Czekalla und Holthaus. Die wurde vor über 45 Jahren in Reckenfeld gegründet.

Der Blick aus Manfred Czekallas Eckbüro am Jägerweg-Kreisel auf Reckenfeld ist schon spektakulär. Der Mitinhaber der Sozietät Czekalla und Holthaus ist ein Ur-Reckenfelder und hat seine Kanzlei hier am Ort vor über 45 Jahren gegründet. Das schafft Vertrauen in die fachliche Kompetenz und das menschliche Verständnis des 73-Jährigen. So freut es und berührt es ihn dann auch, wenn beispielsweise vor ein paar Wochen ein Mandant zu ihm kommt und sagt: „Danke, dass sie immer an mich geglaubt haben und mich beim Schuldenschnitt und den Verhandlungen mit meiner Hausbank und dem Finanzamt so enorm unterstützt haben.“