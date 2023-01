Lehrerin bei Messerattacke getötet - 17-jähriger Schüler ist tatverdächtig

Großeinsatz der Polizei: Ein 17-jähriger Jugendlicher steht im Verdacht, seine Lehrerin in einem Berufskolleg in Ibbenbüren am Dienstagnachmittag mit einem Messer getötet zu haben. Der Jugendliche hat sich widerstandslos festnehmen lassen.

An den Kaufmännischen Schulen Tecklenburger Land ist am Dienstagnachmittag eine Lehrerin getötet worden.

Wie die Staatsanwaltschaft Münster sowie die Polizeibehörden Steinfurt und Polizei Münster in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten, soll der 17-jährige Tatverdächtige die 55-jährige Lehrerin bisherigen Ermittlungen zufolge am Nachmittag (14.51 Uhr) im Schulgebäude aufgesucht haben. Zu diesem Zeitpunkt soll die Frau allein in einem Klassenzimmer gewesen sein. Der Beschuldigte soll seine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und getötet haben, heißt es in der Mitteilung der Polizei.