"Heimat 3.0" – ein Café mit Konzeptladen

Was Neues, was Eigenes anfangen, Ideen umsetzen– den Schritt in die Zukunft wagen: Das ist Anne-Christin Böske und Ashlie Dixon gelungen. Die beiden Frauen haben mit "Heimat 3.0“ ein besonderes Café in Laer eröffnet.

Eine neue Heimat haben Anne-Christin Böske und Ashlie Dixon vor ein paar Jahren in Laer gefunden. Für die beiden Frauen der perfekte Ort zum Leben, besonders für Familien mit Kindern. Nur eines fehlte den beiden aus der Großstadt – ein Ort des Austauschs, für neue Kontakte und besondere Angebote. Im Sommer des vergangenen Jahres haben sie den Schritt gewagt: Mit „Heimat 3.0“ haben sie ihr besonderes Café mit eigenem Konzeptladen direkt an der Kirche eröffnet.

„Mit mehreren, meist zugezogenen Laerern haben wir immer wieder festgestellt, wie gern wir auf dem Land und im Dorf leben, dass wir aber manch urbane Angebote vermissen. Einen Ort, um sich ungezwungen zu treffen, einen Kaffee auch mal mit Hafermilch trinken zu können“, beschreibt Böske, die im Münsterland aufgewachsen und nach fast 15 Jahren in verschiedenen Städten mit ihrer Familie von Leipzig nach Laer gezogen ist.

„Angelehnt an das Konzept des ,Dritten Ortes´ will Heimat 3.0 ein Lebensraum neben Familie und Beruf sein, der dem Ausgleich und als Treffpunkt für alle dient“, schildert die gebürtige Australierin Dixon, die mit ihrem Mann 2017 aus Stuttgart nach Laer gekommen ist. Konkretere Formen nahm die Idee im Frühjahr 2021 an. Gemeinsam mit weiteren Mitstreitern hatten Böske und Dixon zunächst geplant, einen Verein zu gründen. „Letztlich war es aber so, dass wir zu zweit im Mai 2022 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und eine GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, gegründet haben.“

Anziehungspunkt für Menschen unterschiedlichen Alters

Bei der Gemeinde stieß die Idee auf großen Anklang. Den Hinweis auf die leerstehenden Räumlichkeiten hatten sie vom Bürgermeister erhalten. „Danach haben wir uns um die Finanzierung sowie um die Einrichtung gekümmert und mit vielen privaten Helfern gemeinsam das Ladenlokal komplett renoviert.“ Im September öffnete Heimat 3.0 zum ersten Mal die Türen. Viel positiv Resonanz haben Böske und Dixon seitdem erhalten und das Café hat sich zu einem Anziehungspunkt für Menschen unterschiedlichen Alters entwickelt.

Besucher, die eintreten, finden zwei liebevoll eingerichtete Räume mit Holztheke und vielen Pflanzen vor. In einem Raum befindet sich das Café, in dem es selbst zubereitete, süße und herzhafte Dinge gibt, die hauptsächlich aus Bio- und regionalen Zutaten bestehen. „Dabei spielen die australischen Wurzeln von Ashlie eine große Rolle. Einer unserer Klassiker ist Bananenbrot nach australischem Rezept“, sagt Böske schmunzelnd mit Blick auf ihre Teamkollegin.

Der Blick fällt auf die Regale in einer Ecke des Cafés: Mietregale, in denen Menschen aus Laer und Umgebung ihre handgemachten oder regionalen Produkte wie Kerzen, Filzuntersetzer, Grafikdesign-Produkte, Schmuck sowie zuckerfreie Backmischungen anbieten können. Außerdem befindet sich dort die Annahmestelle für die „Waschweiber“ der Wertarbeit gGmbH, wo zu den Öffnungszeiten des Cafés Wäsche und Kleidung zur Reinigung abgegeben werden kann. Ein anderer Raum ist für Kurse und Workshops vorgesehen und kann gemietet werden. „Eine Hebamme nutzt ihn zum Beispiel für ihre Kurse. Geplant sind weitere Workshops und Kurse, kleinere kulturelle Veranstaltungen und nachhaltige Angebote wie ein Kleidertausch“, erzählen die beiden.

Schritt in die Selbstständigkeit nicht bereut

„Zu den größten Hürden auf dem Weg in die Selbstständigkeit zählte, die passende Rechtsform zu finden. Damit haben wir uns richtig schwer getan. Und bürokratische Dinge wie Genehmigungen einzuholen“, sind sich die beiden einig. Bei all diesen Fragen hat uns die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt (WESt) geholfen: „Der Gründungsberater der WESt hat uns den Mut gegeben, zu machen und loszulegen.“ Auch auf das Gründerstipendium hatte er sie aufmerksam gemacht.

Die beiden Frauen präsentierten ihre Geschäftsidee vor einer Jury und konnten überzeugen, sodass die WESt eine Förderempfehlung für das Stipendium und ein individuelles Coaching aussprach. Ein Jahr lang gab es 1000 Euro monatlich. Weitere Fördermittel flossen aus dem Leader-Förderprogramm der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raumes sowie aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren“ des Landes NRW. „So hatten wir finanziell die ersten Monate ein Minimalrisiko zu tragen.“

Was sie anderen raten, die über eine Gründung nachdenken? „Mutig sein lohnt sich! Wenn man für eine Idee brennt, ist das meist ein gutes Zeichen. Und sich nicht zu scheuen, sich Unterstützung zu holen.“ Die beiden Frauen haben den Schritt in die Selbstständigkeit nicht bereut. Im Gegenteil: „Wir sind voller Elan bei der Sache. Nach den Sommerferien sollen die Öffnungszeiten erweitert, Aushilfen eingestellt und weitere Angebote aufgenommen werden.“

Haben es Frauen als Gründerinnen schwerer? „Sie werden möglicherweise anders wahrgenommen. Frauen wird öfter noch die Ernsthaftigkeit eines Vorhabens abgesprochen. Dieses lediglich als Hobby oder zur Selbstverwirklichung deklariert. Einige Male bekamen wir die Rückmeldung ‚Ihr müsst davon ja nicht leben‘ oder ‚Gut, dass ihr nicht auf das Geld angewiesen seid!‘. Ob das auch Männern gesagt worden wäre, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hätten?“, fragt Böske.

