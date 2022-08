„Heimatboost“ will Unternehmen mit Start-ups zusammenbringen

Dieses Foto zeigt einen „Meetingraum“ in einem Innovationszentrum. Alles ist modern und „cool“. So ähnlich stellen wir uns die typischen Arbeitsplätze innerhalb der Start-up-Szene vor. Dass aber viele Existenzgründungen im Kreis kleiner anfangen (müssen), liegt auf der Hand. Das Investorennetzwerk „Heimatboost“ will die Szene nun effektiv unterstützen.

Foto: dpa-Zentralbild