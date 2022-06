Gut, mit der Ausstellung. „Albert Hennig – Disziplin beim Sehen“ heißt sie und läuft seit Ende Mai im kleinen, aber umso feineren Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum in Borghorst. Hennig (1907-1998) war so etwas wie ein künstlerischer Generalist, der Aquarelle und Holzschnitte ebenso anfertigte wie hintersinnige Fotografien, Grafiken, Malereien und Zeichnungen. Der gebürtige Leipziger kam erst spät zum Bauhaus, das nur wenige Monate nach seiner Ankunft auf politischen Druck der extremen Rechten geschlossen wurde. Der hochtalentierte Künstler und gelernte Zementfacharbeiter wurde arbeitslos, musste im Krieg an die Front und war später in der jungen DDR – er lebte in Zwickau – künstlerisch mehr oder weniger geächtet.

Seine zwischen der abstrakten Moderne und der Neuen Sachlichkeit pendelnde Kunst war in der Staatspartei SED, die sich an einem heroisierenden Kunstbegriff berauschte, nicht gut gelitten. Hennig malte und zeichnete fortan quasi nach Feierabend, wenn er seinen Broterwerbs-Tagesjob als Betonmischer beendet hatte.

Anerkennung in Ost und West

Erst viel später, nach dem Fall der Mauer, erhielt Albert Hennig, den die Museumsgründerin und Neuy-Tochter Hedwig Seegers gut kannte und sehr schätzte, die wohlverdiente Anerkennung. In West- und Ostdeutschland.

„Seine Kunst gefiel erst den Nazis nicht und dann den SED-Kommunisten nicht“, so Hedwig Seegers. Sie wollte ihn schon Ende der Neunziger ins Borghorster Museum holen, doch dann verstarb Hennig recht plötzlich. Nun aber hat sie die Ausstellung mithilfe des Sammler-Ehepaars Ulla und Eugen Zymner doch noch realisiert. „Die kannten Hennig sehr gut, waren schon zu DDR-Zeiten öfter bei ihm in Zwickau.“

Am kommenden Sonntag, 19. Juni, ab 15 Uhr sind die Zymners übrigens im Borghorster Museum und berichten über den Menschen und Künstler Albert Hennig.

Ein Leben lang Bauhaus

Erst letzte Woche fertig geworden ist ein noch druckfrisches Buch über den Namensgeber des Bauhaus-Museums in Borghorst: „Heinrich Neuy – Werkverzeichnis der Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen“ heißt das 240-seitige Werk, das sich die anspruchsvolle Aufgabe gestellt hat, ein möglichst umfassendes Bild des Künstlers Neuy zu liefern. Erstellt von der Kunsthistorikerin und langjährigen Museumskuratorin Dagmar Kronenberger-Hüffer, versammelt das Buch Hunderte von Neuy-Bildern aus allen Schaffensphasen.

„Ganz vollständig ist es nicht“, sagt Hedwig Seegers, aber nahe dran. Sie ist Dagmar Kronenberger-Hüffer extrem dankbar, „denn sie hatte die Idee, sie hat sich um die Fördermittel-Akquise gekümmert und sie hat die Kunst meines Vaters wissenschaftlich eingeordnet.“

Vor allem eines zeigt das Werkverzeichnis sehr deutlich: Heinrich Neuy war nicht nur zwei Jahre (1930 bis 1932) Bauhäusler, sondern ein Leben lang.