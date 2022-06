Ist es ein Zeppelin oder doch ein Wal?

Kreis Steinfurt

Kunstwerke aus Tetrapacks oder aus isländischem Vulkanstein - im Kunsthaus Kloster Gravenhorst finden sie in der Sommerausstellung „Hidden Landscapes – Schichten des Anthropozän“ Platz. Dort wird die Natur in den Mittelpunkt gerückt, was die Besucher zum Nachdenken anregt.

Von Elvira Meisel-Kemper