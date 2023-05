Die Jugend kann Kunst – und wie

Eine ganz besondere Kulturveranstaltung gab es am Donnerstag dieser Woche im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst, in Hörstel. Bei herrlichem Wetter und im Beisein zahlreicher Gäste zeichnete Landrat Dr. Martin Sommer die Gewinnerinnen und Gewinner des Kreativwettbewerbs „Jugend gestaltet 23“ aus. Er wurde dabei unterstützt von Jost Laumann (Vorsitzender Kulturausschuss) und Jury-Mitglied Sabine Swoboda. Die Werke der Gewinner und viele weitere Werke sind Teil der Ausstellung, die im Anschluss an die Preisverleihung offiziell eröffnet wurde.

Seit über 30 Jahren prämiert der Kreis Steinfurt mit dem Wettbewerb „Jugend gestaltet“ herausragende Werke der jüngsten Kunstschaffenden aus der Region. Doch selten war die Beteiligung so hoch wie in diesem Jahr. Über 1000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 20 Jahren hatten Beiträge eingereicht, von denen letztlich knapp 200 Bilder und Objekte für die Ausstellung ausgewählt wurden. „Ich freue mich über die Kreativität der jungen Menschen“, begrüßte Landrat Sommer das Publikum, „und ich bin immer wieder beeindruckt von der Professionalität der jungen Künstlerinnen und Künstler.“

Geschenke für alle jungen Künstler

Sommer, Laumann und Swoboda hatten alle Hände voll zu tun, 51 Preise für besonders herausragende Werke an die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler zu verteilen. Doch auch sonst musste niemand mit leeren Händen nach Hause gehen. Sämtliche der jungen Künstler, die es mit ihren Werken in die Ausstellung geschafft haben, erhielten Geschenke, Gutscheine und Urkunden.

Dann war ein erster Blick in die Ausstellung möglich. Gewohnt eindrucksvoll zeigt sie das vielseitige und überragende künstlerische Potenzial, das in den jungen Nachwuchstalenten aus dem Kreis Steinfurt steckt. Neben vielen Objekten wie Insekten, Waldtieren, Spiegeleiern und einem Huhn finden sich vor allem außergewöhnliche Malereien und Zeichnungen. Ein Rundgang durch die Ausstellung gerät zu einer wahren Entdeckungstour – auch weil sich in vielen Ecken und Nischen des Raumes Erdmännchen versteckt haben.

Ausstellung noch bis zum 5. Juni im DA, Kunsthaus

„Jugend gestaltet 23“ ist laut Presseinfo noch bis zum Montag, 5. Juni im großen Saal des DA, Kunsthaus zu erleben. Anschließend werden die Bilder der Ausstellung ein Jahr lang an verschiedenen Orten im gesamten Kreis Steinfurt gezeigt. Sonntags am 7. und am 28. Mai bietet das Kunsthaus je um 14 Uhr eine Führung an.

| Anmeldungen unter 0 25 51 69 42 15. Teilnahmegebühr vier Euro.