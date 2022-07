Hohe Nachfrage nach Immobilien trotz Krise

Foto:

2021 wurden mit 43 Mitarbeitern 495 Immobilien vermittelt. Das Kaufpreisvolumen liegt bei 143 Millionen Euro (plus 6,1 %), sechs Mio. Euro an Provision (plus 2,2 %) wurden erwirtschaftet. Im ersten Halbjahr 2022 sind es 248 Immobilien mit 78 Mio. Euro (plus 12 %) Kaufpreisvolumen, 3,5 Mio. Euro (plus 16 %) Provisionen und 48 Mitarbeitern an acht Standorten.