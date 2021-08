Hohe Promidichte auf dem Golfrasen

Jan Josef-Liefers ist an diesem Montagmorgen bester Laune. Er, der trotz hoher Promidichte ganz besonders im Rampenlicht steht, lässt keine Gelegenheit zum Smalltalk aus, klopft im Vorbeigehen dem einen auf die Schulter und posiert beim nächsten bereitwillig für ein Selfie.

Zusammen mit Werner Schulze-Erdel gibt der 57-Jährige den perfekten Gastgeber für den „Münsteraner Eagles Krimi Cup.“ Jenes Turnier, bei dem sich ein erlesener Kreis zum gemeinsamen Golfspiel trifft und die Kasse klingeln lässt.

Krimi-Cup und Spendengala am Vorabend kommen der von Jan-Josef Liefers protegierten NCL-Stiftung zugute, die sich für Erforschung von Kinderdemenz einsetzt. Am späten Vormittag, als sich 140 Golfer aufs satte Grün in Aldrup begeben, steht zwar noch nicht fest, ob die Rekordsumme aus dem Vorjahr (111 000 Euro) zu knacken sein wird, zufrieden ist Liefers aber jetzt schon. „Die Kombination ist einzigartig. Die Verbindung aus Spaß und der Möglichkeit, etwas Gutes zu tun“, gibt der vielgefragte Schauspieler zu Protokoll.

Spricht‘s und schlägt mit seinen vier Mitspielern am ersten Tee ab, von wo aus sie in den kommenden fünf Stunden eine gemeinsame Golfrunde hinlegen.

Werner Schulze-Erdel muss sich noch ein wenig gedulden, bevor er im Team mit dem CDU-Politiker Wolfgang Bosbach folgt. Mit Blick in den Wolken verhangenen Himmel über dem Münsterland hat er diesmal auf seine Sonnenbrille verzichtet. Was seiner guten Laune keinen Abbruch tut. Vielmehr verspricht er den Gästen: „Es wird nicht regnen.“ Und in der Tat: Der legendäre RTL-Quizmaster soll Recht behalten.

Mit Ingo Anderbrügge, Holger Fach, Uli Stein und Ulf Kirsten ist die Quote ehemaligen Fußballprofis, die den Golfsport für sich entdeckt haben, an diesem Tag auffallend hoch.

Derweil beschränkt sich Stefanie Hertel nicht nur auf das Golfspiel. Die Sängerin hat bereits im Vorabendprogramm mitgewirkt. Ebenso wie Jan-Josef Liefers, der an der Seite seiner Ehefrau Anna Loos eine Kostprobe seines musikalischen Schaffens gegeben hat.

Allein der ebenfalls angekündigte Otto Waalkes taucht beim Münsteraner Krimi-Cup nicht auf. Geänderte Produktionspläne verhindern einen Abstecher des ostfriesischen Komikers ins Münsterland.

