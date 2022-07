Holperdorper danken der Polizei

Zugegeben, am Freitagmorgen war auf der Holperdorper Straße nicht viel los. Ob sich das am Wochenende und langfristig wieder ändert oder die Maßnahmen der Polizei erfolgreich bleiben, wird sich zeigen.

Die Holperdorper sind sich sicher: „Es ist besser geworden. Das Fahrzeugverhalten hat sich positiv entwickelt“, sagt Martin Hörsken stellvertretend für seine Mitstreiter der Bürgerinitiative gegen Motorradlärm im Holperdorper Tal. Gemeint ist eben jener Motorrad- und Sportwagenlärm insbesondere an der Holperdorper Straße an sonnigen Wochenenden und Feiertagen. In der Vergangenheit wurden dort an Spitzentagen über 9000 Fahrzeuge gezählt, oftmals mit überhöhter Geschwindigkeit – und entsprechender Lärmbelästigung für die Anwohner.