CO2-Ampeln bieten Lehrern Orientierung

Kaum Kritik an Luftfiltergeräten

Über ihre Erfahrungen beim Einsatz mobiler Luftfiltergeräte und CO ² -Partikelmessgeräte haben am Dienstag im Schulausschuss die Leiterinnen und Leiter der Lengericher Schulen berichtet. Voll des Lobes über die CO ² -Ampeln waren Angelika Elsermann, Leiterin des Hannah-Arendt-Gymnasiums, und Dr. Werner Peters, Leiter der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg. „Das ist ein kleines Gerät mit großer Wirkung, es hat uns Orientierung gegeben“, bemerkte Elsermann. Die Geräte liefen unauffällig. „Wir sind froh, dass wir sie haben.“