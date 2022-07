Tiefgreifende Schritte angeregt

Der kommende Herbst und Winter könnten hart und kalt werden. Angesichts steigender Energiekosten und einer ungewissen Versorgungslage hat der Verwaltungsvorstand der Stadt Horstmar Vorschläge für Einsparmöglichkeiten vorgelegt. Der Verwaltungsvorstand der Gemeinde Laer trifft sich in der ersten Augustwoche und wird dann über die Einsparvorschläge des Kämmerers beraten.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Horstmar und der Gemeinde Laer müssen sich auf drastische Maßnahmen beim Energieeinsparen gefasst machen.

„Nach allem was wir heute wissen, stehen wir vor großen Herausforderungen. Wir müssen möglichst viel Energie einsparen“, unterstreicht Horstmars Bürgermeister Robert Wenking in seiner Pressemitteilung.

Führungsteam

Die Burgmannstadt bereitet sich auf den nächsten Winter vor. Im Führungsteam der Stadtverwaltung mit dem Bürgermeister wurden zu den bereits bestehenden Energiesparmaßnahmen weitere erörtert. „Nach allem, was hier heute bereits wissen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das verfügbare Erdgas knapp wird. Sicher ist, dass der Gasbezugspreis für private wie öffentliche Haushalte bereits heute äußerst hoch ist und voraussichtlich auf hohem Niveau bleiben wird“, sieht Bürgermeister Wenking die Notwendigkeit für die Stadt Horstmar einzusparen.

Beitrag

Das Risiko einer großen Energiekrise wächst von Tag zu Tag. Mit diesem Wissen müssen alle Kommunen ihren Beitrag leisten, um weiter Energie einzusparen.

„Bisher überprüfen wir regelmäßig die Heizungsanlagen unserer öffentlichen Gebäude wie Verwaltung, Bauhof und Schulen auf das Funktionieren der Absenkungen zu Nacht- und Wochenendzeiten. Wir werden jetzt kurzfristig einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlagen in allen öffentlichen Gebäuden durchführen, um eine möglichst gleichmäßige Beheizung von Büro, Aufenthalts- und Klassenräumen auf Mindestlufttemperatur zu gewährleisten. Bis auf weiteres werden wir dann, soweit möglich, alle Büro-, Aufenthalts- und Klassenräume in den Wintermonaten mit der nach Arbeitsschutzregeln geltenden Mindesttemperatur beheizen (19 bis 20 Grad).“

Thermometer

Zur Überprüfung der Raumtemperatur werden in allen Räumen Thermometer angebracht. Eine zweite Anregung, die die Verwaltung dem Rat der Stadt Horstmar in der Ratssitzung nach der Sommerpause vorschlagen wird, ist die Abschaltung der Straßenbeleuchtung in der Zeit von 23 Uhr bis 5 Uhr ab Oktober dieses Jahres. Das Einsparpotenzial bezogen auf Strom kompensiert einen Teil der sehr hohen Energiekosten im städtischen Haushalt.

Notwendig und vertretbar

„Diese Maßnahme zieht für uns Bürgerinnen und Bürger eine mehr oder weniger große Beeinträchtigung nach sich, die wir aber, falls wir zu dieser Zeit noch unterwegs sind, durch Einsatz einer mitgeführten Taschenlampe geringhalten können“, schätzt der Bürgermeister diese Maßnahmen im Verhältnis zu den bevorstehenden Herausforderungen als notwendig und vertretbar ein. „Mit dem Rat der Stadt Horstmar werden wir nach der Sommerpause weitere kurzfristig wirkende Maßnahmen zur Energieeinsparung diskutieren,“ so Bürgermeister Wenking abschließend.

Erste Augustwoche

Der Gemeindeverwaltungsvorstand von Laer mit Bürgermeister Manfred Kluthe, sein Allgemeiner Vertreter Maik ter Beek, Kämmerer Thorsten Brinker, Ordnungsamtsleiter Matthias-Holger Reher und Bauamtsleiter Martin Wolf werden urlaubsbedingt in der ersten Augustwoche über geeignete Energiesparmaßnahmen im Ewaldidorf diskutieren und entscheiden.

„Unser Kämmerer Thorsten Brinker hat schon eine detaillierte Liste aufgestellt, welche Energiesparmaßnahmen, wie beispielsweise bei der Straßenbeleuchtung, in der Schule oder in anderen öffentlichen Gebäuden wie in unserem Rathaus, vorgenommen werden könnten“, erklärt Maik ter Beek auf Nachfrage dieser Zeitung und ergänzt: „Je nachdem, wie weitreichend unsere Entscheidungen sein werden, werden wir das Einsparpaket dem Gemeinderat Rat unterbreiten, der dann darüber beschließen wird.“