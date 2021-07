Einladung zu „Lyrik meets Art“

Stadtmarketingverein bietetKunst in der Altstadt an

Horstmar „Lyrik meets Art“ – Kunst in der Altstadt heißt die neuste Aktion, zu der der Stadtmarketingverein „HorstmarErleben“ bis Ende August einlädt. Bis dahin hängen an verschiedenen Stellen in der Altstadt Kunstwerke, Gedickte oder Texte in Schaufenstern. Die Kunstrecke ist rund zwe...